Telegram в России не закроют: слухи о конкуренции с Max оказались фейком

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«360»: Telegram опроверг слухи о закрытии в России

В соцсетях и мессенджерах активно распространялась недостоверная информация о якобы запланированном отключении Telegram для российских пользователей с сентября 2025 года, сообщает «360» .

Первоисточником фейка стало сатирическое издание «Панорама», чью шутку некоторые СМИ и телеграм-каналы ошибочно приняли за правду.

«Эта информация не соответствует действительности. Павел Дуров не делал никаких заявлений о закрытии Telegram в России», — заявили официальные представители мессенджера.

В сообщении подчеркивается, что работа сервиса для российских пользователей продолжается в штатном режиме без каких-либо ограничений.

Фейковая новость содержала несколько ложных тезисов: будто бы мессенджер перестанет работать для номеров с кодом +7, прекратится SMS-аутентификация, а причиной называют конкуренцию с российским сервисом Max.

Пользователям рекомендуют проверять информацию в официальных источниках и не поддаваться на провокационные публикации. В Telegram напоминают, что сервис остается доступным для всех абонентов российских операторов связи.