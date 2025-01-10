Валерий Леонтьев окончательно завершил карьеру

75-летний певец Валерий Леонтьев больше не планирует давать концерты. Он завершил карьеру и не собирается в турне, сообщает ТАСС .

По словам концертного директора исполнителя Бориса Чигирева, предложения Леонтьеву все еще поступают. Однако артист не рассматривает их.

Чигирев развеял слухи о том, что певец вернется на сцену и проведет концерты в 2025 году. По словам мужчины, этого не произойдет, так как артист окончательно завершил карьеру.

Также Леонтьев не готовит мировое турне. По словам Чигирева, исполнитель официально не участвует в концертах и программах уже больше года.

Леонтьев известен благодаря исполнению таких песен, как «Дельтаплан», «Зеленый свет», «Казанова».