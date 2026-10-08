«Пушистый тест»: косуля «предсказала» россиянке беременность в сафари-парке

Косуля предсказала россиянке беременность в сафари-парке. В тот же день беременность девушки подтвердилась и на УЗИ.

«На видео — срок 2 недели, из теста я узнала на 5 неделе. Вот таким чудесным образом Бог решил сообщить нам о пополнении нашей семьи», — написала пользователь alba_ve97 в Instagram*.

На опубликованных кадрах видно, как косуля подошла вплотную к девушке, прижалась к ней и ласково позволила себя погладить.

Альбина добавила, что теперь это ее одно из самых любимых воспоминаний.

«Как же это невероятно», «Животные все чувствуют. Господи, девушка, вы великолепны», «Я же не один вижу выпирающий живот???», «Это было бы мило, если бы не было видно живота», «Вы попали в диснеевский мультик», «Почему-то во время беременности очень хочется приставать к беременным вот так», — пишут комментаторы под видео.

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