Предпринимателей пригласили на переговоры с зарубежными закупщиками в Дубне

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области открыл прием заявок на бизнес-миссию для предприятий косметической, фармацевтической и биотехнологической отраслей. Встречи с иностранными закупщиками пройдут 25–26 ноября в Дубне, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

К участию в реверсной бизнес-миссии приглашают малые и средние предприятия Подмосковья, работающие в косметической, фармацевтической и биотехнологической отраслях и заинтересованные в выходе на международные рынки.

Участниками станут представители не менее 20 зарубежных компаний из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Турции и Индии, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами. Для каждого подмосковного предприятия организуют индивидуальные переговоры с иностранными закупщиками.

Мероприятие пройдет 25–26 ноября по адресу: Дубна, улица Программистов, дом 4. Подробности и прием заявок доступны на сайте фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области: https://exportmo.ru/bmdubna.

Актуальную информацию о встречах для экспортеров публикуют в разделе «Мероприятия» сайта фонда: https://exportmo.ru/events. Даты необходимо уточнять дополнительно: они могут измениться по независящим от фонда причинам.

Информация о мерах поддержки подмосковных экспортеров размещена на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержку предпринимателям оказывают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.