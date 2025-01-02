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75-летний Валерий Леонтьев планирует отправиться в мировое турне в 2025 году

Известный советский и российский певец Валерий Леонтьев планирует отправиться в мировое турне в 2025 году. При этом в марте прошлого года 75-летний исполнитель легендарного «Дельтаплана» объявил о завершении профессиональной карьеры из-за возраста, сообщает Mash .

На сегодняшний день артист находится в прекрасной форме, а в новогоднюю ночь выступил на Big Art Festival в Дубае за 180 тыс. долларов.

Предварительно, у Леонтьева есть договоренности минимум с 8 странами на конец текущего года. Впереди команду артиста ждет большое количество репетиций.

Последнее юбилейное шоу «Я вернусь…» Валерий Яковлевич провел в 2019 году. В его завершении певец заявил, что ушел «без выколачивания денег из публики на прощальных турах, без соплей и слез».

Ранее стало известно, что организаторы концерта Валерия Меладзе в Дубае потребовали от певица не произносить проукраинские лозунги.