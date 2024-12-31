Организаторы концерта Меладзе потребовали не произносить проукраинские лозунги

Люди, которые организовывают новогодний концерт в Дубае (ОАЭ) певца Валерия Меладзе, порекомендовали ему не произносить проукраинские лозунги. Об этом сообщает Mash .

Организаторы концерта провели аналогичные профилактические разговоры со всеми певцами, кто будет выступать на концерте в Дубае. Они попросили, чтобы артисты не говорили и не пели лишнее.

Соответствующие инструкции получили и охранники. Они должны будут отреагировать в случае, если кто-то будет кричать, говорить лишнее или устраивать показательные выступления.

В январе 2023 года Меладзе попал в скандал. Он шепотом сказал зрителю украинский националистический лозунг. Эта ситуация вызвала общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что Меладзе тайно вернулся в РФ накануне Нового года.