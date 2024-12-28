Валерий Меладзе тайно приехал в Россию перед Новым годом

Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию в преддверии Нового года. Исполнителя заметили в столичном кафе в компании певицы Славы и ее дочери Александры, сообщает Voice .

Фотографию с Меладзе в социальных сетях опубликовала дочь Славы. Певец хорошо выглядит, он выбрал для посещения ресторана элегантный, но довольно простой костюм.

Поклонники оставили восторженные комментарии по поводу внешности исполнителя. Некоторые отметили, что Меладзе не стареет, будто его заколдовали. Были и те, кто заявил, что Александра «сдала» артиста, ведь он не афишировал приезд в Россию.

Ранее Меладзе увеличил стоимость корпоратива на 3 млн рублей перед новогодними мероприятиями. Теперь музыкант запрашивает самую большую сумму за частное выступление среди всех звезд, покинувших Россию, — 15,5 млн рублей.