Выступление Меладзе на корпоративе теперь стоит 15,5 млн рублей

Певец и продюсер Валерий Меладзе увеличил стоимость корпоратива на 3 млн рублей перед новогодними мероприятиями. Теперь музыкант запрашивает самую большую сумму за частное выступление среди всех звезд, покинувших Россию, — 15,5 млн рублей, сообщает SHOT .

Меладзе готов выступить даже перед заказчиками из РФ. Ограничений по локации проведения корпоратива нет, как и по «взаимодействию с женщинами». В репертуаре — самые популярные песни.

Музыкант может остаться жить в четырехзвездочном отеле на время выступления. В номер просит заказать небольшую банку с вареньем и чай, а в гримерку — две бутылки Macallan 12-летней выдержки и сладкий газированный напиток.

Ранее сообщалось, что композитор Константин Меладзе избавился от двух своих коттеджей в Крыму в 2015 году. Он продавал их за 280-300 млн рублей.