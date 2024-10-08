Композитор Константин Меладзе избавился от своих коттеджей в Крыму еще 9 лет назад

На днях в Сети появились новости, что продюсер и композитор Константин Меладзе продает свою недвижимость в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма. Однако, как оказалось, он избавился от своих крымских владений еще в 2015 году, сообщает «Крым 24» со ссылкой на единый госреестр недвижимости.

В собственности Константина Меладзе были два коттеджа в Гурзуфе. Их продали еще 9 лет назад, причем договоры купли-продажи на объекты были оформлены одновременно.

Неизвестно, за сколько именно денег Меладзе продал два своих дома. Из объявлений следует, что суммы, за которые предлагали купить коттеджи, в разные годы варьировались в пределах 280-300 млн рублей.

Недавно в СМИ фигурировала информация, что композитор якобы поднял цену на свою виллу в Гурзуфе на 65 млн рублей. Сам Константин живет за пределами России.