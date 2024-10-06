Уехавший из России Константин Меладзе поднял цену на свою виллу в Гурзуфе

Продюсер Константин Меладзе, уехавший и России, поднял цену на свою виллу в Гурзуфе на 65 млн рублей, сообщает SHOT .

Летом Меладзе начал то опускать, то поднимать цену на дом. В итоге он повысил его стоимость на 65 млн и планирует продать за 450 млн рублей.

Покупатель виллы кроме дома получит участок в 12 соток, где есть большой бассейн, спортзал, хаммам и винная комната.

Также представлена возможность арендовать виллу на два дня за 60 тыс. рублей.

У продюсера в РФ еще остается его лейбл «Меладзе мьюзик». Он не планирует его продавать. В 2023 году лейбл принес Меладзе доход в 19 млн рублей. В лейбле остались поп-группа «ВИА Гра», а также певец Валерий Меладзе и певица Вера Брежнева, которые на российский территории не дают концертов. Зарабатывает продюсер за счет стриминговых площадок РФ.