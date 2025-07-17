«Нестандартная слежка»: в США мужчина установил скрытые камеры в женских туалетах

Житель Нью-Джерси Гарольд Перкинс установил скрытые камеры в шести женских туалетах курортного города Ошен-Сити и был задержан 20 июня после недельного наблюдения, сообщает «Царьград» .

В курортном городе Ошен-Сити, штат Нью-Джерси, 38-летний Гарольд Перкинс установил скрытые камеры, замаскированные под шариковые ручки, в шести женских туалетах. Мужчина прибыл в город 12 июня и в течение недели собирал видеозаписи.

По данным следствия, Перкинс заходил в туалеты в разных маскировках, используя шляпы, солнцезащитные очки и перчатки, чтобы не оставлять отпечатков. Несмотря на меры предосторожности, его действия зафиксировали камеры автоматической системы распознавания автомобильных номеров.

Правоохранители задержали Перкинса 20 июня в Филадельфии. Среди жертв оказались несколько женщин и один ребенок, посещавшие туалеты с установленными камерами. Суд Ошен-Сити поместил Перкинса под стражу без права выхода под залог до начала судебного разбирательства.