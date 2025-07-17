Глава Сергиева Посада Ероханова призвала не публиковать фото и видео с дронами
Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в своем Telegram-канале обратилась к жителям с предупреждением в связи с возможным появлением беспилотных летательных аппаратов.
«Если вы заметили беспилотные летательные аппараты, немедленно отойдите от окон. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание», — сказала она.
Ероханова также напомнила, что публикация фотографий и видео с БПЛА может представлять угрозу для безопасности.
«Эти материалы помогают врагу узнать о расположении сил министерства обороны РФ и правоохранительных органов», — подчеркнула глава округа.
Она отдельно отметила, что запрещено снимать и распространять материалы, касающиеся военных объектов и работы системы ПВО.
В заключение Ероханова призвала граждан быть бдительными и заботиться о себе и своих близких.