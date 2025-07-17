Глава Сергиева Посада Ероханова призвала не публиковать фото и видео с дронами

сегодня в 22:36

В Подмосковье предупредили жителей о действиях при обнаружении БПЛА

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в своем Telegram-канале обратилась к жителям с предупреждением в связи с возможным появлением беспилотных летательных аппаратов.

«Если вы заметили беспилотные летательные аппараты, немедленно отойдите от окон. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание», — сказала она.

Ероханова также напомнила, что публикация фотографий и видео с БПЛА может представлять угрозу для безопасности.

«Эти материалы помогают врагу узнать о расположении сил министерства обороны РФ и правоохранительных органов», — подчеркнула глава округа.

Она отдельно отметила, что запрещено снимать и распространять материалы, касающиеся военных объектов и работы системы ПВО.

В заключение Ероханова призвала граждан быть бдительными и заботиться о себе и своих близких.