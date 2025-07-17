Пьеррик Дюбе подпишет контракт с «Трактором» на 40 млн рублей

Пьеррик Дюбе, французский нападающий, подписал соглашение с челябинским «Трактором» сроком на один год. Его оклад составит 40 млн рублей.

Контракт был официально оформлен 17 июля. В прошлом сезоне Дюбе выступал в АХЛ за команду «Херши», где в 58 матчах набрал 40 очков. Также он представлял сборную Франции на квалификационном турнире к Олимпийским играм и на чемпионате мира, суммарно заработав 10 очков в 8 встречах.

В сезоне 2023/24 Дюбе провел три матча в НХЛ за «Вашингтон», где играл вместе с Александром Овечкиным. «Трактор» завершил прошлый сезон на первом месте в Восточной конференции КХЛ и дошел до финала плей-офф, уступив «Локомотиву» в серии со счетом 1:4.