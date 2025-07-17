Совершивший прыжок из стратосферы парашютист Баумгартнер погиб в Италии

Известный австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер потерял управление во время полета на параплане и погиб, сообщает РБК .

Трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпидио итальянской провинции Марке. Баумгартнер почувствовал себя плохо во время полета. Он потерял контроль над парапланом, который в свою очередь рухнул вниз.

Аппарат упал в бассейн местного отеля — у Баумгартнера не было шансов спастись. Отмечается, что к тому моменту, как параплан рухнул, мужчина был уже мертв. Также из-за инцидента пострадала сотрудница отеля.

У 56-летнего парашютиста осталась супруга.

Баумгартнер известен тем, что в 2012 году совершил прыжок из стратосферы в рамках проекта Red Bull Stratos. Мужчина поднялся на высоту около 39 км и совершил прыжок. За 50 секунд свободного падения он достиг скорости в 1357 км\ч. За его полетом следили 8 млн интернет-зрителей.