Умер актер из сериала «Доктор Кто» Маркус Гилберт

11 января ушел из жизни британский актер Маркус Гилберт, прославившийся по сериалу «Доктор Кто» и фильму «Рэмбо 3». Ему было 67 лет, сообщает Super.ru .

Артист долго боролся с онкологией, но не смог победить ее. О смерти Гилберта рассказала его коллега и давняя подруга Лизетт Энтони. Они снимались вместе в мелодраме «Призрак в Монте‑Карло».

«Мы вместе с его многочисленными поклонниками по всему миру будем скорбеть о его смерти и помнить ту радость, которую он дарил нам на экране. Покойся с миром, Маркус», — написала Энтони.

О тяжелом состоянии Гилберта стало известно еще в 2020 году. Тогда его дочь рассказала, что у актера сразу два тяжелых заболевания — болезнь Паркинсона и рак. Последние годы жизни стали для артиста настоящим испытанием.

Помимо «Доктора Кто» и «Рэмбо 3», Гилберт снимался в таких лентах, как «На волосок от гибели», «Армия тьмы», «Всадники». Также актер часто мелькал в рекламе различных мировых брендов.

14 января стало известно о смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Он скончался от рака в возрасте 64 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.