«Улов»: молодая невеста Лепса похвасталась подарком певца почти за 1 млн рублей

Народный артист России Григорий Лепс продолжает баловать свою 19-летнюю невесту Аврору Кибу. В этот раз девушка похвасталась сумкой Hermes Kelly стоимостью почти 1 млн рублей, сообщает «Лента.ру» .

Киба опубликовала в социальных сетях фотографию дорогостоящего подарка. Светлая сумка декорирована красной фурнитурой. Ее стоимость составляет 11 тыс. долларов (857 тыс. рублей). Фото она подписала коротко: «Улов».

Молодая невеста серьезно взялась за возлюбленного. Она заставила его сменить имидж, а также встать на гвозди.

Ранее Лепс в соцсети признался, что не планирует покидать сцену в ближайшее время. В начале своего творческого пути он выступал в Сочи, где был очень популярен. В 1992 году певец отправился покорять Москву.