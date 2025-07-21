Молодая невеста Лепса уговорила его сменить имидж

19-летняя Аврора Киба решила, что ее 62-летнему возлюбленному Григорию Лепсу пора сменить имидж. Певец сначала не одобрил эту идею, но ему пришлось согласиться на новый образ, сообщает 7Дней.ru .

Парочка поделилась свежими фотографиями из романтической поездки в Черногорию. На снимке Лепс запечатлен вместе со своей возлюбленной. Он предстал в образе, который выбрала ему Аврора.

Артист нарядился в льняную рубашку цвета хаки, стильные бермуды и шлепанцы за тысячу евро от известного бренда. Киба пояснила, что купила певцу эту обувь в прошлом году в Биаррице.

«Сначала ему, как всегда, не нравилось, что они не яркие — теперь они стали любимыми», — поделилась Аврора.

Она добавила, что теперь стала личным стилистом артиста.

Ранее Лепс ради возлюбленной взялся за здоровье и встал на гвозди. Артист также перестал употреблять алкоголь, начал ходить в спортзал.