Лепс заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Популярный певец Григорий Лепс в соцсети признался, что не планирует покидать сцену в ближайшее время, сообщает «Лента.ру» .

По словам 62-летнего артиста, популярность к нему пришла в возрасте 39-40 лет. К тому времени многие певцы находятся на пике своей карьеры или уже уходят со сцены, а у Лепса творческая деятельность только начала набирать обороты.

Артист отметил, что действительно «поздно начал». Но он не планирует завершать карьеру в ближайшее время, несмотря на возраст.

В начале своего творческого пути Лепс выступал в Сочи, где был очень популярен. В 1992 году певец отправился покорять Москву. Спустя пять лет он стал давать первые сольные концерты. В 2002 году он обрел всероссийскую любовь благодаря хиту «Рюмка водки на столе».

Сейчас Лепс является одним из самых высокооплачиваемых артистов в РФ. Он занял третью строчку в рейтинге, уступив Филиппу Киркорову и Надежде Кадышевой.