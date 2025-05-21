Кадышева и Лепс: продюсер назвал самых дорогих артистов

Известный российский продюсер Сергей Дворцов заявил, что самыми высокооплачиваемыми артистами в 2025 году стали Надежда Кадышева, Филипп Киркоров и Георгий Лепс, сообщает Общественная Служба Новостей.

Возглавляет список, безусловно, Кадышева: ее выступления востребованы не только у взрослых слушателей, но и у молодых. Это произошло благодаря социальным сетям и хитам, которые выстрелили в интернете, добавил продюсер.

«Такие знаменитости дорого обходятся не только на привычных концертах, они еще проводят корпоративы, частные выступления. И именно их прайсы самые дорогие на данный момент», — также отметил спикер.

По его словам, на втором месте Филипп Киркоров, чьи песни продолжают оставаться хитами, Лепс — на третьем.

Ранее сообщалось о молодежных флешмобах на концертах Кадышевой. Певице удалось заинтересовать аудиторию фольклорным творчеством, растет спрос на услуги преподавателей в этой сфере и тематическим мероприятиям.