Цискаридзе о смерти Кеосаяна: была большая надежда, что все нормализуется

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что до последнего не терял надежду на выздоровление известного режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, передает корреспондент РИАМО.

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Тиграном Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Выразить свое уважение и сказать слова соболезнования собрались родные и близкие люди Кеосаяна, коллеги и все неравнодушные, они принесли в храм множество венков и цветов.

«Кроме счастья и радости вспоминать мне вообще не придется никогда. Была большая надежда, что все нормализуется», — сказал Цискаридзе.

Артист балета добавил, что в июне навещал Кеосаяна в больнице и впервые увидел близкого человека «в таком состоянии». При этом Тигран Эдмондович реагировал на его слова: поднимался и открывал глаза.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти 59-летнего супруга в пятницу. Заслуженный артист РФ долгое время находился в коме после сердечного приступа.

