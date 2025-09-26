Тина Канделаки попрощалась с Тиграном Кеосаяном

О смерти 59-летнего режиссера в пятницу сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Заслуженный артист РФ долгое время находился в коме после сердечного приступа.

«Прощай, Тигран. Как же твоего голоса будет не хватать теперь <…> Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что никогда не забудет их первую встречу в клубе «Пилот» и доброту Кеосаяна. Также топ-менеджер «Газпром-медиа» выразила сожаление, так как мало общалась с режиссером, хотя его голос всегда вызывал радость и улыбку.

Канделаки выразила соболезнования Маргарите Симоньян, всей семье и близким Тиграна Эдмондовича.

