Тигран Кеосаян в коме: что известно о состоянии здоровья знаменитого режиссера

9 января 2024 года стало известно о том, что режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после перенесенной клинической смерти.

В материале РИАМО рассказываем о творческой биографии режиссера, его самых знаменитых работах, а также о том, что известно о его состоянии здоровья на данный момент.

Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна

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Тигран Кеосаян испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой на протяжении многих лет, пережил два инфаркта и несколько операций. Сам он сообщал, что в его сердце стоят семь стентов и кардиостимулятор.

В ночь на 9 января 2024 года вторая супруга Тиграна Кеосаяна, журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян, сообщила, что ее муж находится в состоянии комы после того, как пережил клиническую смерть. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

По сообщению ряда СМИ, очередной сердечный приступ у Кеосаяна случился еще в конце декабря, телеведущий был экстренно госпитализирован. По состоянию на середину дня 9 января нет никаких известий об улучшении самочувствия Тиграна Кеосаяна, также не сообщается о прогнозах врачей или о предполагаемых сроках восстановления здоровья режиссера.

Детство и выбор профессии Тиграна Кеосаяна

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Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его семья была тесно связана с кино и театром: отец – популярнейший советский кинодеятель Эдмонд Кеосаян (режиссер знаменитых «Неуловимых мстителей»), мать – актриса театра и кино Лаура Геворкян (работала в Армянском академическом драматическом театре в Ереване и снималась в фильмах своего мужа-режиссера). Тигран рос вместе со старшим братом Давидом, оба мальчика с детства понимали, что их жизнь будет связана с киноиндустрией.

Сам Тигран сразу после окончания школы устроился работать на киностудию «Мосфильм», а через год поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Прервал учебу ради срочной службы в войсках ПВО Советской армии, после чего восстановился в вузе. С 1987 года Тигран начал сниматься в эпизодических ролях в кино, однако своим основным призванием видел именно режиссуру. Первый полнометражный фильм Кеосаяна-младшего «Катька и шиз» был снят в 1992 году, а учебу во ВГИКе режиссер окончил в 1998-м.

Работа и творчество Тиграна Кеосаяна

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Вместе с братом Давидом Тигран еще в начале 1990-х организовал студию «Gold Vision», на которой занимался съемками музыкальных клипов для популярных артистов и разнообразных рекламных роликов. В числе самых знаменитых клипов авторства Кеосаяна – «Скрипка-лиса» на песню Игоря Саруханова, в котором снялась первая супруга режиссера Алена Хмельницкая. А среди рекламных роликов самым популярным стал музыкально-игровой скетч, снятый по заказу Московского вентиляторного завода.

Впрочем, главной целью Тиграна Кеосаяна было все-таки большое кино. Одной из первых заметных киноработ режиссера стал фильм «Бедная Саша» с Верой Глаголевой и Александром Збруевым в главных ролях. Фильм вышел на экраны в 1997 году, а через год получил ТЭФИ в категории «Лучший игровой фильм».

Сериал «Ландыш серебристый», где Кеосаян выступил в роли не только режиссера, но и сценариста, стал одним из яркий телесобытий 2001 года и завоевал третье место на конкурсе Большого зрительского жюри кинофестиваля «Окно в Европу».

Всего в режиссерском портфолио Тиграна Кеосаяна семнадцать фильмов и сериалов, в числе которых «Заяц над бездной», «Мираж», «Мужская работа», «Ялта-45» и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (в этой картине режиссер также исполнил небольшую роль телеведущего).

Работа Тиграна Кеосаяна на телевидении

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Телевидение пришло в жизнь режиссера в 2007 году. Два года он был ведущим авторского ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ, выступал в качестве соведущего в новогоднем шоу «Новый год наоборот». В 2009 и 2010 годах вместе с супругой Аленой Хмельницкой вел шоу о семейной жизни звезд кино и шоу-бизнеса «Ты и я» на телеканале «Россия».

В 2010-2011 годах телекарьера Кеосаяна продолжилась разнообразными развлекательными и авторскими ток-шоу на ДТВ и РЕН ТВ, также режиссер более года проработал исполнительным продюсером телеканала ДТВ. Не отказывался Кеосаян и от участия в телепроектах в качестве приглашенного гостя: например, был членом жюри в конкурсе «Один в один!» и победителем новогоднего выпуска интеллектуального шоу «Своя игра».

Самым знаменитым и в некотором роде скандальным проектом Тиграна Кеосаяна стало сатирическое политическое шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Шоу стартовало в сентябре 2016 года и выходило еженедельно в течение более чем восьми лет.

После начала СВО Кеосаян был включен в санкционные списки Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, также телеведущий в числе других 22 российских журналистов попал под автономные санкции Австралии за «распространение дезинформации в попытках узаконить неспровоцированное и незаконное вторжение на Украину». Кеосаян также находится в списке «нежелательных лиц для въезда в страну» Казахстана.