Скончался кинорежиссер Тигран Кеосаян

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Также она попросила никого не звонить семье и поблагодарила всех, кто молился за Кеосаяна.

Как ранее говорила Симоньян, у ее супруга давно были серьезные проблемы с сердцем.

В конце декабря прошлого года у 59-летнего Кеосаяна остановилось сердце — он пережил клиническую смерть. После этого телеведущий впал в кому, в которой пробыл 9 месяцев. Все это время за его жизнь боролись врачи реанимации одной из столичных клиник.

Кеосаян — заслуженный артист РФ и деятель культуры. Он был режиссером фильмов «Бедная Саша». «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и других. Снял клипы для Дианы Гурцкой, Михаила Шуфутинского и других артистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.