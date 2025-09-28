В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном

Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном началась в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, передает корреспондент РИАМО.

Выразить свое уважение и сказать слова соболезнования собрались родные и близкие люди Кеосаяна, коллеги и все неравнодушные, они принесли в храм множество венков и цветов.

В том числе на церемонию прощания приехали Стивен Сигал, Филипп Киркоров, Константин Эрнст, Эрнест Мацкявичус, Николай Цискаридзе и многие другие известные представители шоубизнеса.

Священники начали церемонию отпевания известного режиссера.

Кеосаян умер после продолжительной комы в возрасте 59 лет. В начале 2025 года режиссер и телеведущий впал в кому и так и не пришел в сознание. О смерти Кеосаяна и дате и времени прощания с ним сообщила общественности его жена — главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.