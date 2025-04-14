Стало известно, кто сыграет Дамблдора и Макгонагал в сериале про Гарри Потера

Актеры Литгоу и Мактир сыграют Дамблдора и Макгонагал в сериале про Гарри Потера

HBO утвердило главный состав взрослых актеров для нового сериала про Гарри Поттера. Актриса Джанет Мактир сыграет профессора Макгонагал, а Джон Литгоу — Альбуса Дамблдора, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hoolywood Reporter.

Роль Северуса Снейпа исполнит афроамериканец Паапа Эссиеду. Хагредом будет Ник Фрост.

В марте стало известно, что звезда фильмов о Гарри Поттере Джесси Кейс, которая стала популярна по роли Лаванды Браун, создала профиль на OnlyFans. Артистка сказала, что не планирует снимать слишком откровенный контент — максимум в нижнем белье.

Ранее сообщалось, что вместо Фроста на роль Хагрида рассматривали британского актера Бретта Голдстина.