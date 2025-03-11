Буду делать вещи: звезда «Гарри Поттера» покажет на OnlyFans уникальный контент

Актриса из «Гарри Поттера» завела аккаунт на OnlyFans для особых фетишистов

Звезда фильмов о волшебнике Гарри Поттере Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун, завела аккаунт на платформе OnlyFans. 37-летняя актриса заявила, что это «ее ниша» и призвала поклонников «присоединяться к ней в этом путешествии», сообщает ELLE Kazakhstan .

Кейв записала видеообращение и опубликовала его в социальных сетях. На кадрах она расчесывает волосы и объясняет мужчине за кадром, предположительно, своему партнеру Альфи Брауну, что будет делать «разные вещи» на платформе.

Актриса считает, что подписчикам «важно слышать звуки». Возможно, она будет снимать видео с размахиванием волос и расчесыванием. Кейв подчеркнула, что не планирует снимать слишком откровенный контент. Максимум — в нижнем белье.

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