Sweetie Fox из Екатеринбурга стала самой популярной порноактрисой в Pornhub

23-летняя модель из Екатеринбурга Sweetie Fox стала самой популярной порноактрисой по версии Pornhub. Ролики с ее участием возглавили рейтинг самых просматриваемых на платформе, сообщается на сайте 66.ru .

Pornhub подвел итоги уходящего 2024 года и опубликовал рейтинг популярных любительских актрис. В этой категории Sweetie Fox, чье настоящее имя не раскрывается, оказалась на первой позиции. Список самых популярных профессиональных актрис возглавила Анджела Уайт.

Самым частым запросом на платформе стал «скромность». Из жанров пользователи предпочитают MILF, «Анал» и «Японское». Среди востребованных фильмов и героев оказались Харли Квин, «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Аватар» и «Игра престолов». Также отмечается, что порно с коллегами стали искать на 92% чаще.

Ранее очевидцы сняли на видео, как на туристическом экране в центре Екатеринбурга показывали порнографию с темнокожей девушкой и белым мужчиной. По словам властей уральской столицы, трансляцию видео для взрослых мог устроить любой человек, поскольку доступ к интернету предоставлялся всем.