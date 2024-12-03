Власти объяснили показ порно с мулаткой в центре Екатеринбурга

Очевидцы сняли на видео, как на туристическом экране в центре Екатеринбурга показывали порнографию с темнокожей девушкой и белым мужчиной. По словам властей уральской столицы, трансляцию видео для взрослых мог устроить любой человек, поскольку доступ к интернету предоставлялся всем, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Вместе с тем власти отметили, что после показа порно щиты решили отключить, чтобы подобный инцидент не повторился. По словам екатеринбургского руководства, с городских туристических экранов можно было выходить в Сеть — разработчики считали, что так туристы смогут посещать порталы театров, музеев и других учреждений.

«Кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. То есть, видимо, снимал тот, кто на эти сайты и зашел», — отреагировали в мэрии.

После того, как кто-то из жителей Екатеринбурга снял на видео и выложил в Сеть, как по уличным экранам «крутят» порнографию, такие стенды отключили по всему городу. Владелец информщитов, в свою очередь, уже обратился к разработчикам, чтобы они заблокировали возможность посещать подобные сайты.