Стало известно, кто может сыграть Хагрида в новом сериале по «Гарри Поттеру»

Ник Фрост может сыграть Хагрида в сериале про Гарри Поттера

Британского актера и комика Ника Фроста могут утвердить на роль Рубеуса Хагрида в новой экранизации книг Джоан Роулинг — сериале по «Гарри Поттеру», сообщает «Кинопоиск» .

По данным Deadline, Фрост близок к подписанию соглашения с Warner Bros. Кроме него на эту роль рассматривался британский актер, комик и писатель Бретт Голдстин.

Ник Фрост сыграл в таких фильмах, как «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». В серии фильмов по вселенной Гарри Поттера роль Хагрида исполнил Робби Колтрейн.

В новом сериале также могут появиться Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир — Минерва МакГонагалл — и Паапа Эссьеду — Северус Снейп.

Новый сериал будет основан на всех 7 книгах Роулинг — каждой посвятят отдельный сезон. Съемки стартуют летом этого года на студии Warner Bros. Studios Leavesden, там же ранее создавались фильмы о Поттере. Премьера запланирована на 2027 год.