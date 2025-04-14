Официально: чернокожий актер сыграет Снейпа в сериале по «Гарри Поттеру»

Чернокожего актера Паапу Эссьеду утвердили на роль профессора Северуса Снейпа в новом сериале про Гарри Поттера. По информации издания The Hollywood Reporter, полностью утвержден весь взрослый состав проекта, сообщает Mash .

Эссьеду 34 года. Актерскую карьеру он начал в 2012 году, играя в театральных постановках, а в 2013 году дебютировал в сериале «Утопия». Актер стал известным после съемок в проекте «Я могу уничтожить тебя». За игру в этом сериале Эссьеду получил премию «Эмми».

Также стало известно, что директора школы «Хогвартс» Альбуса Дамблдора сыграет Джон Литгоу, лесника Хагрида — Ник Фрост, а строгого профессора Минерву Макгонагалл — Джанет Мактир. Профессором Квиреллом станет Люк Таллон, а Аргусом Филчем — Пол Уайтхаус.

Новый сериал будет основан на всех 7 книгах Роулинг — каждой посвятят отдельный сезон. Съемки стартуют летом этого года на студии Warner Bros. Studios Leavesden, там же ранее создавались фильмы о Поттере. Премьера запланирована на 2027 год.