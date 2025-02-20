Стало известно, когда завершится капремонт в КЦ «Октябрь» в Электростали

Волкова: капремонт в КЦ «Октябрь» в Электростали завершится в 2026 году

Глава Электростали Инна Волкова в ходе рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщила, что все капитальные ремонтные работы культурного центра (КЦ) «Октябрь», где занимаются одаренные дети, завершатся в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам Волковой, капремонт в КЦ «Октябрь», которые завершатся только в следующем году, не единственные работы, проводящиеся в Электростали. Уже летом 2025 года дети снова смогут посещать спортзал для игровых видов спорта. Его откроют после капитального ремонта.

На футбольном стадионе школы «Восток» в 2026 году появится искусственное покрытие, что обеспечит круглогодичные тренировки для 423 юных спортсменов. Кроме того, в следующем году запланирована масштабная модернизация спортивной школы олимпийского резерва, специализирующейся на единоборствах.

Ранее Волкова на рабочей встрече с Воробьевым рассказала о ремонте котельной и о строительстве новых объектов теплоснабжения. Также глава Электростали обозначила точные сроки завершения ремонтных работ в детской поликлинике и в образовательном учреждении.