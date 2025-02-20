Волкова назвала дату окончания ремонта в детской поликлинике в Электростали

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Электростали Инной Волковой, которая рассказала, что до конца февраля специалисты завершат ремонт в детской поликлинике, расположенной на улице Журавлева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам Волковой, до конца месяца специалисты закончат ремонт входной группы и первого этажа детской поликлиники. Также она сообщила, что на начало 2026 года запланирован ремонт в детском стоматологическом отделении в местной больнице.

Что касается образования, то электростальские образовательные учреждения показывают одни из лучших результатов в Московской области. Четыре школы муниципалитета вошли в рейтинг 75 интеллектуальных учебных заведений, а семь школ заняли достойные позиции в сотне лучших образовательных организаций региона. Местные власти уделяют особое внимание привлечению педагогических кадров, внедряя новые механизмы поддержки учителей.

«Это грант на 300 тысяч рублей, который мы выделяем педагогам, приезжающим из других регионов. В прошлом году на конкурсной основе мы таким образом привлекли 5 учителей и 41 молодого специалиста. Также предоставляем педагогам жилые помещения по коммерческому и социальному найму», — пояснила Волкова.

Волкова отметила, что в текущем году завершится ремонт музыкальной школы для детей, а также второго корпуса школы № 13, где проходят обучение 410 учащихся — здание примет школьников в начале учебного года. На следующий год запланированы серьезные ремонтные работы в первой общеобразовательной школе, также обновление ждет первый корпус колледжа Электростали.

Ранее Волкова рассказала Воробьеву, как власти Электростали решают проблемы в сфере теплоснабжения муниципалитета и сообщила, что за ближайшие три года в округе появится шесть новых котельных.