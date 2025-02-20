В Электростали за три года построят шесть новых блочно-модульных котельных

Глава Электростали Инна Волкова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о том, как местные власти решают проблему теплоснабжения в муниципалитете. По ее словам, котельную «Восточная» перевели в муниципальную собственность и модернизировали, а за ближайшие три года построят еще шесть блочно-модульных котельных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам Волковой, котельная «Восточная» находилась в частной собственности, когда в прошлую зиму случались перебои в подаче тепла порядка 40 тысячам жителей. Объект перевели в муниципальную собственность, что позволило провести его модернизацию.

«Мы закупили и установили там два больших и два малых котла. Кроме того, проложили более 4 км сетей теплоснабжения, частично обновили сети ГВС», — сказала Волкова.

В рамках масштабной программы модернизации инфраструктуры городского округа Электросталь запланирован ряд важных проектов. Строительство шести современных блочно-модульных котельных охватит как городскую территорию (проезд Восточный и улица Золотухи), так и прилегающие поселки — Фрязево, Елизаветино, Иванисово и Всеволодово. Параллельно будет проведена масштабная реконструкция теплосетей общей протяженностью 15 километров в этих населенных пунктах. Эти работы планируют реализовать в течение трех ближайших лет.

Власти Электростали также уделяют внимание развитию водной инфраструктуры: в деревне Есино появятся новый водозаборный узел и система водоснабжения. Особое место в программе занимает модернизация очистных систем. В частности, планируется замена 37-километрового канализационного коллектора. Завершением программы станет масштабная реконструкция очистных сооружений, которая начнется в 2025 году и продлится до 2027 года.

«Водоотведение, канализование, очистные сооружения — все это наши приоритеты. Мы продолжаем реализовывать весьма значимую программу в Московской области по каждому из этих направлений», — подчеркнул Воробьев.

Ранее сообщалось, что Воробьев встретился с Волковой, чтобы обсудить развитие Электростали в ближайшие годы.