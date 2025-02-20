Губернатор Воробьев обсудил с главой Электростали Волковой развитие округа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Электростали Инной Волковой и обсудил планы на ближайшие годы по развитию муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев отметил, что Волкова не первый год работает в должности, и попросил ее доложить о том, что уже сделано для улучшения жизни в Электростали и какие планы предстоит реализовать в ближайшие годы.

«Вы возглавляете городской округ Электросталь более 4 лет, работали там и ранее, поэтому хорошо знаете запросы жителей. В муниципалитете реализуются масштабные программы — это и теплоснабжение, и благоустройство, и образование. Запланирован капитальный ремонт ряда объектов здравоохранения. Активно у вас привлекаются инвестиции. Расскажите, в чем необходима наша поддержка», — обратился Воробьев к Волковой.

Инна Волкова, в свою очередь, подробно рассказала главе Подмосковья, на каком этапе находится модернизация в сфере теплоснабжения и когда свои двери для детей откроет обновленная музыкальная школа.