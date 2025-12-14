Стало известно, чей ребенок погиб в бассейне через час после рождения в Москве

Матерью погибшего в бассейне ребенка в Москве может быть блогерша Айша

14 декабря стало известно, что в Москве женщина родила ребенка в надувном бассейне, но через час мальчик умер. Матерью малыша, по некоторым данным, является популярная TikTok-блогер Айша, за которой следят 1,4 млн подписчиков, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что Айша ждала ребенка. На последних месяцах беременности она вместе с возлюбленным устроила гендер-пати. Будущая мать в белом платье светилась от счастья на кадрах и ждала, когда узнает пол будущего малыша.

В момент, когда организаторы праздника запустили цветной салют и стало известно, что у пары родится мальчик, Айца кружилась вокруг своей оси, радовалась и обнималась с возлюбленным.

14 декабря у блогерши начались самопроизвольные роды. В надувном бассейне она родила мальчика, который 30 минут пробыл в воде. Несмотря на реанимационные действия, новорожденный ребенок скончался спустя час после появления на свет. Все обстоятельства случившегося теперь устанавливают компетентные органы.

Ранее в Санкт-Петербурге трансформационный коуч и автор курса по родовой системе родила сына, но через 16 суток утопила его в ванной. Женщина объяснила убийство новорожденного ребенка тем, что у нее пропало молоко и она пришла к выводу, что в целом не сможет воспитать и вырастить мальчика.

