сегодня в 17:06

Москвичка родила в надувном бассейне, и через час младенец скончался

27-летняя девушка родила ребенка в надувном бассейне, и через час он умер. Инцидент случился на улице Полины Осипенко в Москве, сообщает « 112 ».

У девушки начались самопроизвольные роды. Малыш родился в бассейне. Сначала он был жив.

Примерно полчаса ребенок был в воде. Однако через час после появления на свет перестал дышать.

Врачи пытались реанимировать малыша. Однако он умер.

Мать увезли в больницу. Обстоятельства инцидента выясняют.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.