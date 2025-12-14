Москвичка родила в надувном бассейне, и через час младенец скончался
27-летняя девушка родила ребенка в надувном бассейне, и через час он умер. Инцидент случился на улице Полины Осипенко в Москве, сообщает «112».
У девушки начались самопроизвольные роды. Малыш родился в бассейне. Сначала он был жив.
Примерно полчаса ребенок был в воде. Однако через час после появления на свет перестал дышать.
Врачи пытались реанимировать малыша. Однако он умер.
Мать увезли в больницу. Обстоятельства инцидента выясняют.
