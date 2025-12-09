сегодня в 12:50

В Санкт-Петербурге мать утопила новорожденного сына в тазу

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по факту убийства новорожденного. Малыш был утоплен матерью, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

Трагедия произошла днем 8 декабря в квартире по улице Ушинского. Женщина поместила новорожденного малыша в таз с водой, а затем начала топить его. Ребенок погиб.

По данному факту было возбуждено дело об убийстве младенца (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Правоохранители задержали мать ребенка. Женщине 1989 года рождения предъявлено обвинение.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Вскоре обвиняемой изберут меру пресечения.

Ранее тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе в Сергиевом Посаде. Оно было завернуто в тряпку.

