сегодня в 13:01

Тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе в Сергиевом Посаде

Страшную находку обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода «Север» в Сергиевом Посаде вечером 28 ноября. На сортировочной ленте они нашли тело новорожденного ребенка, сообщает Mash .

Труп малыша был завернут в тряпку. Признаков насилия на теле ребенка не обнаружено.

По данным специалистов, мальчик скончался за 10 часов до того, как его обнаружили на заводе по переработке отходов.

Эксперты предполагают, что мать рожала ребенка дома, в процессе родов малыш умер.

Ранее в Петербурге девушка задушила новорожденную дочь и спрятала тело в диване. Труп нашел отец младенца.

