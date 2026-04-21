Суд на 2 месяца арестовал виновницу смертельного ДТП в центре Москвы
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
Таганский районный суд Москвы заключил под стражу Анну Владимирову, совершившую смертельное ДТП на Садовом кольце, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Согласно версии следствия, 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercedes-Benz GLE 450 стала виновницей массового ДТП в центре Москвы. В результате столкновения погибли курьер на электровелосипеде и пассажирка одного из автомобилей.
В отношении Владимировой возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Фигурантке предъявлено обвинение.
Во вторник столичный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
