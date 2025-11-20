В Петербурге девушка задушила новорожденную дочь и спрятала тело в диване

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении девушки, которую обвиняют в убийстве младенца (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Труп нашли накануне, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Вечером 19 ноября отец новорожденного приехал в квартиру в доме в Апраксином переулке. Там он нашел труп младенца с признаками насильственной гибели.

Убийство произошло еще 7 ноября. Мать девочки, будучи пьяной, задушила дочь 2025 года рождения. Затем положила труп в сумку и спрятала в диван. После этого она скрылась с места убийства.

Девушку уже задержали и предъявили обвинение. Ее хотят заключить под стражу.

