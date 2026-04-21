В Рузском округе школьники познакомились с работой администрации

В День местного самоуправления активные школьники Рузского муниципального округа познакомились с работой главы и его команды, посетили социальные и производственные объекты и приняли участие в совещании в формате ВКС. Об итогах встречи рассказал глава округа Александр Горбылев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День местного самоуправления юные жители округа погрузились в повседневную работу муниципальной власти. Программа началась с знакомства с социальной инфраструктурой — участникам рассказали, как обеспечивается безопасность, охрана здоровья и поддержка жителей.

Затем школьники посетили швейное предприятие «Франт». Там они увидели, как местный бизнес создает рабочие места и вносит вклад в развитие экономики округа. В пожарной части ребятам напомнили о важности бдительности и готовности к чрезвычайным ситуациям, а в отделении полиции объяснили, как выстраивается взаимодействие с населением и что включает служба обществу.

Участники также подключились к правительственному совещанию в формате видеоконференцсвязи, чтобы увидеть, как инициативы муниципалитета интегрируются в региональную стратегию. Кроме того, они посетили спортивные объекты и обсудили вопросы экологии, включая развитие раздельного сбора отходов и сохранение природных территорий.

«По итогам встречи были выявлены реальные проблемные точки, сформулированы наказы, которые уже будут учтены в планах. Такой формат — не просто экскурсия. Это живой диалог поколений, возможность услышать молодежь и вовлечь ее в управление территорией. Благодарю юных неравнодушных жителей за активность и искренний интерес!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.