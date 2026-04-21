В Нижнем Новгороде арестовали 20-летнего мужчину за смертельное избиение

В Нижнем Новгороде 20-летнего местного жителя арестовали по делу о смертельном избиении мужчины на улице Бориса Корнилова, сообщает ИА «Время Н» .

По данным следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области, преступление произошло в апреле. Во время ссоры молодой человек избил 37-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — он скончался от полученных травм.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По информации следствия, участники конфликта ранее не были знакомы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

