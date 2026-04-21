ГД приняла закон о запрете использования в агитационных материалах ИИ-голосов

В ГД запретили использовать в агитационных материалах ИИ-изображения и голоса
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Государственная Дума приняла закон, запрещающий использование изображений и голосов людей, сгенерированных ИИ, в агитационных материалах, сообщает 360.ru.
Законопроект предложила группа депутатов во главе с зампредом комитета, первым замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным.
Изменения будут внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».
Генерация с помощью нейросетей будет допускаться только для кандидатов и лиц, давших согласие на использование своих изображений.
