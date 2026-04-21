В Химках 21 апреля прошла лекция о подвиге защитников Москвы

Арт-гостиная «Первая Победа!», посвященная окончанию Битвы за Москву, состоялась 21 апреля в галерее имени С.Н. Горшина в Химках. В мероприятии приняли участие жители округа, школьники и муниципальные депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом выступил муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Валентин Герасимов. Он напомнил о роли Химок в обороне столицы и подвиге жителей округа в годы Великой Отечественной войны.

«Именно у нас, на химкинских рубежах, враг был остановлен. Наш город стал одной из ключевых точек обороны столицы. Тысячи химчан встали на защиту Родины, проявили мужество и стойкость, дали отпор и отбросили немецко-фашистские войска. Мы обязаны помнить этот подвиг и передавать память о нем следующим поколениям», — подчеркнул Валентин Герасимов.

Участникам рассказали, что Битва за Москву стала переломным моментом Великой Отечественной войны и источником вдохновения для художников. В произведениях того времени отражались не только события фронта, но и дух эпохи, трагедия и вера в Победу. Гости обсудили известные работы, посвященные обороне столицы.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила значимость сохранения исторической памяти.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за наши ценности и суверенитет, особенно важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям. Подвиг защитников Москвы — это пример единства, мужества и любви к Родине. Эти уроки истории должны быть живыми и понятными для молодежи», — сказала Монастырская.

Лидер движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что в округе регулярно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.