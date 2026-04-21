Украина выступала с инициативой назвать находящуюся под ее контролем часть Донбасса «Доннилендом». Так Киев планировал повлиять на президента США Дональда Трампа, говорится в материале The New York Times со ссылкой на трех источников.

Украинские власти выступали с подобной инициативой в период проведения переговоров несколько месяцев назад. Они якобы хотели переименовать контролируемые 80 километров территории Донбасса в «Донниленд» по аналогии с «Диснейлендом».

Так Киев планировал добиться, чтобы американский президент занял сторону Украины в вопросе территорий. В дальнейшем такой термин произносили во время обсуждений. Однако документально его не закрепили.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается. ВС РФ будут действовать в таком формате и дальше.

