Пропало молоко: утопившая сына жительница Петербурга раскрыла детали убийства

Коуч из Петербурга утопила новорожденного из-за того, что у нее пропало молоко

Женщина, которая утопила новорожденного сына в тазу в Санкт-Петербурге, была трансформационным коучем и автором курса по родовой системе, сообщает РИА Новости .

Во время допроса жительница Северной столицы рассказала, что у нее пропало молоко. Она не могла кормить 16-дневного сына, в связи с чем пошла на убийство.

Женщина почитала, что не сможет вырастить ребенка.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина поместила новорожденного в таз с водой, а затем утопила его. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве младенца (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Вскоре обвиняемой изберут меру пресечения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.