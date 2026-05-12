«Дошли до войны»: вдова Александра Градского дала первое интервью за много лет

41-летняя вдова певца, поэта и композитора Александра Градского впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала о том, как уже несколько лет продолжает отстаивать в суде права своих сыновей Саши и Вани при разделе наследства.

Александр Борисович скончался 28 ноября 2021 года в больнице. Ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт. Градский был три раза женат. После смерти композитора между родственниками начались споры за его наследство. Старшие дети народного артиста России, Даниил и Мария, выступили против его вдовы Марины Градской (Коташенко).

Даниил Градский заявил о сомнениях, что его отец является родным для младшего сына Марины. Вдова потрясена заявлением, но сдаваться не собирается. По ее словам, Даниил и Мария «дошли до такой низости, как война».

«Мы прошли все инстанции. Первая инстанция, апелляция — поддержали нашу сторону. Но кассация отменила решение. Впереди у нас остался только Верховный суд. Я в любом случае надеюсь, что для нас с детьми все должно закончиться благополучно. Я очень надеюсь на Верховный суд», — поделилась Марина в интервью с Денисом Пархоменко в шоу «Как есть».

Градская добавила, что пыталась заключить мировое соглашение с Даниилом и Марией, но они отказались. Их не устраивал принцип равенства долей, они хотели преимущества перед детьми. Предлагаемые ими условия нарушали права Саши и Вани, поэтому Марина не могла согласиться.

