Заменили в спектакле: Панкратова-Черного экстренно госпитализировали

сегодня в 16:50

Народного артиста РФ Александр Панкратова-Черного внезапно экстренно увезли в больницу, из-за этого он не сможет сыграть в спектакле, сообщается на сайте Курганской филармонии.

Актер должен был во вторник исполнять роль в спектакле «Женихи». Вместо него на сцену выйдет заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

По информации Mash, 76-летнего артиста госпитализировали из-за осложнений здоровья на фоне онкологии. У Панкратова-Черного выявили рак легких 2 месяца назад, когда лечили хронический бронхит.

Ранее Панкратову-Черному поставили жесткий запрет на курение. Он курит с 14 лет.