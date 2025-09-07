Врачи запретили курить Александру Панкратову-Черному из-за проблем с легкими

Российскому актеру и кинорежиссеру Александру Панкратову-Черному поставили жесткий запрет на курение. Народный артист РФ курит с 14 лет, сообщает Mash .

Прошедшим летом при обследовании на фоне хронического бронхита врачи обнаружили у 76-летнего артиста более серьезные проблемы с легкими. По словам супруги актера, Александру Васильевичу еще не удалось полностью отказаться от вредной привычки, но количество выкуренных сигарет сократилось вдвое.

Панкратов-Черный уже не впервые сталкивается с проблемами со здоровьем. В прошлом году он получил перелом ребер, а также столкнулся с поражением мелких сосудов головного мозга, скоплением жидкости и признаками атрофии.

В то же время актер начал хуже слышать и теперь использует слуховые аппараты в обоих ушах. Кроме того, в феврале 2024 года врачи обнаружили у Александра Васильевича образование в печени.