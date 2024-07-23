SHAMAN узнал о присвоении звания на концерте в Сочи
Певец Ярослав Дронов объявил публике о получении звания Заслуженного артиста
Певец Ярослав Дронов на концерте в Сочи объявил публике о получении звания Заслуженного артиста России, пишет РИА Новости.
«Вы станете свидетелями одного очень важного и значимого события в соей жизни. Только что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил мне звание заслуженного артиста», — сказал певец под восторженные крики поклонников.
Дронов выступает под сценическим псевдонимом SHAMAN. Указ о присвоении звания был опубликован в понедельник.
Ранее певец представил свой новый клип «Душа нараспашку». Его кадры транслировались на здание посольства США в знак протесте против блокировки YouTube-канала Дронова.